Без света 1 августа остались десятки улиц Рязани

Утром 1 августа в Рязани произошло технологическое нарушение на электросетях, из-за которого без света остались жители нескольких районов города. Специалисты АО «РГРЭС» уже приступили к восстановительным работам.

Как сообщили в компании, отключение произошло в 09:41. Электроснабжение временно отсутствует на улицах Интернациональной, Молодцова, Фридриха Энгельса, Карла Маркса, Магистральной, Станкозаводской, Прижелезнодорожной, Медицинской, Бронной, Октябрьской, а также на ряде улиц микрорайонов Канищево и Семчино.

В Канищеве под отключение попали улицы Дорожная, Ленпоселок, Новая, Советская, Дачная, Луговая, Хрюкина, 1 Мая, Вишневый, Сенной переулок и другие. В Семчине без электричества остались Озерный проезд, Колхозная, Свободы, Семчин Лоск, Школьная, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Озерные переулки, а также Трехреченская улица.

В АО «РГРЭС» сообщили, что аварийные бригады локализуют поврежденные участки сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение потребителей.

В компании принесли извинения жителям за доставленные неудобства. Получить информацию по вопросам электроснабжения можно по телефону 55-01-12.