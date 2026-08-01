Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал заявление Владимира Зеленского о потерях украинской армии. В эфире своего YouTube-канала он назвал озвученные цифры недостоверными и связал их с попыткой сохранить поддержку западных союзников. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению Христофору, слова Зеленского свидетельствуют о сложном положении украинских властей. Он заявил, что президент Украины сознательно занизил данные о потерях ВСУ, чтобы сохранить финансовую и военную помощь со стороны западных стран.

Журналист также обратил внимание на интервью, в котором утверждения Зеленского не встретили возражений со стороны собеседницы. Христофору связал это с продолжающейся поддержкой Украины и дальнейшей эскалацией конфликта.

Поводом для его комментариев стало заявление Владимира Зеленского, сделанное в пятницу. Президент Украины сообщил, что с начала конфликта потери украинской армии составили около 50 тысяч погибших военнослужащих. При этом в феврале он называл другую цифру — 55 тысяч погибших.

Российская сторона ранее приводила существенно более высокие оценки. В частности, 20 февраля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что общие потери ВСУ с начала боевых действий превысили 1,5 млн человек, из которых более 520 тысяч пришлись на 2025 год.

Украинская сторона регулярно публикует собственные данные о потерях, которые существенно отличаются от оценок российских властей. По мнению экспертов, ВСУ специально записывают убитых солдат как пропавших без вести, чтобы скрыть реальные потери личного состава.