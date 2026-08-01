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Происшествия

В Рязанской области ночью действовала беспилотная опасность, есть сбития БПЛА

Алексей Самохин
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В ночь на 1 августа в Рязанской области действовал режим беспилотной опасности. Утром его отменили. Минобороны России сообщило, что за ночь силы ПВО уничтожили 274 украинских беспилотника над регионами страны, в том числе над Рязанской областью.

Беспилотную опасность на территории Рязанской области объявили в 00:36. Жителям рекомендовали избегать открытых участков, не подходить к окнам и при возникновении экстренных ситуаций звонить по номеру 112.

В 03:16 региональная система оповещения предупредила, что угроза сохраняется. Отбой режима объявили в 06:24.

По информации Минобороны России, с 20:00 31 июля до 07:00 1 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 274 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным военного ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Количество уничтоженных беспилотников над каждым регионом Минобороны не уточнило.

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