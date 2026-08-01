Самовольные раскопки в Рязани обошлись нарушителям в сотни тысяч рублей

С начала 2026 года в Рязани к ответственности привлекли 21 человека и организацию, проводивших земляные работы без разрешения. Общая сумма назначенных штрафов достигла 352 тысяч рублей.

Об итогах работы сообщили административные комиссии при администрации Рязани. Нарушителей наказали за проведение земляных работ на территориях общего пользования без оформленного разрешения.

По закону Рязанской области «Об административных правонарушениях» гражданам за такие действия грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц сумма составляет от 10 до 15 тысяч рублей, юридическим лицам придется заплатить от 150 до 250 тысяч рублей.

В городской администрации напомнили, что перед началом земляных работ на территориях общего пользования необходимо получить соответствующее разрешение.