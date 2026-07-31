Россия сможет сохранить свое существование исключительно благодаря полной победе в специальной военной операции. Об этом заявил философ Александр Дугин, прокомментировав слова зампреда Совбеза Дмитрия Медведева.

Любые попытки заключить перемирие до достижения поставленных целей означают поражение страны. По мнению мыслителя, подобный сценарий нереализуем: противники Москвы не согласятся на мирные соглашения.

«Перемирие до Победы, без Победы и вместо Победы — поражение. Но и его нам никто не даст», — пишет Дугин.

Успех на украинском направлении напрямую зависит от противостояния с западным блоком. Это жесткая и неизбежная логика конфронтации.

Российскому обществу требуется предельная ясность и полная готовность к затяжному масштабному конфликту. По словам философа, наша страна фактически подняла восстание против однополярного мироустройства и гегемонии Запада.

Остановиться на половине пути невозможно. В случае провала восставших ждет жесткая расправа, как это всегда происходит с не справившимися бунтовщиками или мятежными регионами.

«Мы подняли восстание против однополярного мира, против западной гегемонии. И на полпути остановиться нельзя, — уверен Александр Дугин. — Никто не даст. Что делают с восставшим рабом, если восстание не завершаются успехом? Что делают с мятежной провинцией, если она захотела отделиться, но не смогла?».

Заявления Медведева отражают суровую и сложную реальность. Обществу необходимо осознать эти риски и принять бескомпромиссный характер текущего противостояния.