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Новости России

Медведь откусил руку известной зоозащитнице из Уссурийска — Mash

Алексей Самохин
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Гималайский медведь откусил руку известной зоозащитнице Вере Б. в уссурийском зоокомплексе. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Amur Mash.

В момент трагедии 62-летняя сотрудница вольерного комплекса кормила гималайца. От клетки её смогли оттащить только очевидцы, прибежавшие на истошные крики.

По данным СМИ, пострадавшая посвятила диким хищникам более 30 лет. В прошлом она выступала дрессировщицей, но затем полностью переключилась на спасение бурых и гималайских медведей.

Это не первый тяжелый инцидент в жизни зоозащитницы. Несколько лет назад женщина уже пострадала от лап своего подопечного. В 2019 году медведица по кличке Манюня проявляла агрессию при кормлении и оторвала Вере Б. ногу ниже колена. Тогда зоозащитница полностью взяла вину на себя и защитила животное от усыпления.

Вера Б. получила широкую известность в 2015 году. Во время масштабного паводка в Уссурийске женщина личными силами спасала зверей из затопленного городского зверинца. Позднее она добилась постройки нового зоопарка для сохранения единого зоокомплекса.

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