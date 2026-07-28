Эксперт объяснил, почему Telegram не разблокируют до конца СВО

Полного снятия ограничений с мессенджера Telegram в России не стоит ожидать до окончания специальной военной операции. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, системного пересмотра ограничительных мер, включая случаи с Telegram, сейчас не будет.

«До окончания СВО никаких обратных процессов, если только какое-то чудо случится», — заявил эксперт. Он уточнил, что случаи возврата тех или иных организаций из статуса иноагента фиксируются, но носят единичный характер, а не системный.

Проблему с Telegram Клименко связывает не с самим сервисом, а с личной ситуацией его основателя Павла Дурова. Он напомнил, что во Франции против предпринимателя возбуждено уголовное дело, и тот вынужден взаимодействовать с французскими правоохранительными органами.

По мнению эксперта, основатель Telegram оказался перед выбором, который не позволяет ему сохранять нейтралитет. Сотрудничать одновременно с российской и европейской сторонами у него не получится — придется определяться, чью позицию поддерживать.

Как отметил Клименко, именно эта развилка и определяет нынешний статус мессенджера в России. Пока французское уголовное дело остается открытым, а Дуров вынужден идти на контакт с властями Франции, говорить о смягчении позиции по Telegram вряд ли возможно.

Напомним, ограничения в отношении Telegram в России действуют уже продолжительное время, а вопрос его статуса периодически поднимается в публичных дискуссиях о цифровом суверенитете и регулировании иностранных сервисов.