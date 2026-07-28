Эксперт назвал модели БПЛА, которыми ВСУ атаковали Рязанскую область

Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru сообщил, что в настоящее время Вооружённые силы Украины применяют для атак на российские регионы две модели беспилотных летательных аппаратов. Именно они и были сбиты сегодня ночью над Рязанской областью.

По словам эксперта, это дроны FP‑1 производства компании Fire Point и беспилотники «Лютый», которые в настоящее время выпускаются на территории Польши.

«Иных моделей замечено не было», — подчеркнул Кондратьев.

Эксперт также допустил, что запуск дронов в сторону Рязанской области мог быть осуществлён с территории Харьковской или Сумской областей.

При отражении атаки беспилотников самолётного типа есть повреждения на земле. Наиболее серьёзные — в Сасовском округе. Там повреждена опора линии электропередачи, осколки БПЛА повредили часть квартир в многоквартирном жилом доме. Пострадал человек, ему была оказана медицинская помощь.