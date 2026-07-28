Представлен трейлер семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный»

Пресс-служба телеканала ТНТ представила трейлер семейного фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» (6+) производства «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга»), «Кинослово», CGF, «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», при поддержке Фонда кино.

«Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» – вторая часть трилогии по мотивам сказки Александра Волкова.

В продолжении истории ураганом занесенную в волшебный мир девочку Элли, ее пса Тотошку и их друзей – Страшилу, Железного Дровосека и Трусливого Льва – ждут новые миры, встречи с новыми яркими героями и, конечно, множество как веселых, так и опасных приключений.

Режиссер-постановщик картины – Игорь Волошин.

В ролях – Катя Червова (Элли), Юрий Колокольников (Железный Дровосек), Евгений Чумак (Страшила), Артур Ваха (Трусливый Лев), Светлана Ходченкова (Бастинда), Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс), Яна Сексте (Рамина), Никита Тарасов (Дин Гиор), Игорь Грабузов (Фарамант), Мария Андреева (Фрегоза), Александр Яценко (Лестар), Яков Шамшин (Уорра) джек-рассел-терьер Уджер (Тотошка). Голос Тотошке подарит Денис Власенко.

Имя актера, сыгравшего Гудвина, будет объявлено позднее.

Вадим Верещагин, продюсер:

«”Волшебник Изумрудного города” — это сказка для зрителей разных поколений: для тех, кто вырос на истории о Волшебной стране и с удовольствием вновь встретится с любимыми героями, и для детей, которые только открывают для себя этот удивительный мир и хотят узнать, что же ждет Элли и ее друзей дальше.

Во втором фильме мы продолжаем большую сказочную историю, добавляя новые приключения, персонажей и испытания для героев. Но главное остается неизменным — это теплое и эмоциональное кино о дружбе и вере в мечту, которое станет прекрасным поводом для семейного просмотра в новогодние праздники».

Петр Ануров, продюсер:

«„Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный“ — следующий большой шаг в развитии нашей трилогии. Если в первом фильме мы знакомили зрителей с героями и правилами удивительного мира Волшебной страны, то теперь расширяем вселенную, добавляем новые локации, персонажей и более масштабные приключения. Продолжение станет еще более зрелищным, динамичным и наполненным событиями.

Мы уверены, что зрителям будет интересно не только вновь встретиться с любимыми героями, но и открыть для себя новых персонажей, а главное — наконец познакомиться с самым загадочным волшебником Изумрудного города, великим и ужасным Гудвином».

Игорь Волошин, режиссер:

«Снимать продолжение в чем-то сложнее первой части: зритель уже знаком с этим миром, он полюбил героев и ждет от них новых открытий. Поэтому во втором фильме нам было важно глубже раскрыть персонажей, показать их изменения и новые испытания, через которые им предстоит пройти. Нас ждут новые удивительные места, новые герои и новые приключения, но в центре истории по-прежнему остаются важные вещи — дружба, смелость и способность совершать настоящие поступки ради тех, кто тебе дорог».

Катя Червова, исполнительница роли Элли:

«В этой части Элли заметно взрослеет: становится смелее, сильнее и независимее. Ее ждут новые испытания, и, не раскрывая сюжет, скажу лишь, что ради спасения друзей ей предстоит отправиться в опасное путешествие в Фиолетовую страну. По пути она будет принимать по-настоящему взрослые и непростые решения. Именно эти события помогают моей героине раскрыться с новой стороны и стать еще более отважной».

Светлана Ходченкова, исполнительница роли Бастинды:

«Отрицательные персонажи всегда привлекали меня больше. В них, как правило, есть определенная энергия, которая позволяет сделать образ более ярким, харизматичным и живым. Каким именно станет этот персонаж, зависит уже от совместной работы с режиссером, партнерами и всей съемочной группой.

Все мы выросли на сказках о Волшебной стране, и у каждого зрителя есть свое представление о ее героях. Поэтому всегда есть риск, что экранный образ не совпадет с ожиданиями. Тем приятнее для меня, что первая часть сказки была хорошо принята зрителями, а особенно — что они приняли мою Бастинду. Я считаю, что нам удалось создать образ, который оказался близок зрительскому восприятию, и мы справились с этой задачей».

Дмитрий Чеботарев, исполнитель роли Урфина Джюса:

«Во второй части Урфин Джюс становится более изворотливым и хитрым. Он все ближе к своей, как ему кажется, заветной мечте о власти. При этом он гораздо больше взаимодействует с нашей дружной компанией, и эти отношения развиваются очень непросто. Иногда они оказываются по одну сторону, иногда — по разные, герои могут его простить, а он снова совершает ошибки. Урфин уже не существует отдельной линией — он напрямую связан с главными героями и влияет на происходящее.

Мне кажется, что в основе его характера лежит страх одиночества и страх остаться нереализованным. На самом деле самое сильное желание Урфина Джюса — чтобы его любили. Просто он пока не понимает, что такое настоящая любовь. Он считает, что если его будут бояться, восхищаться им, подчиняться ему, то это и есть любовь. Но постепенно ему предстоит понять, что настоящая близость рождается из дружбы, прощения и готовности идти навстречу другому человеку».

Съемки проекта проходили в Москве и Московской области, а также в Казахстане.

Картина «Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный» выйдет в прокат 1 января 2027 года, дистрибьютор – кинокомпания «Централ Партнершип».