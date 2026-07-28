Павел Малков, фото: правительство Рязанской области
Общество

Павел Малков рассказал, почему в Кальном постоянно отключается свет

Алексей Самохин
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Губернатор Рязанской области Павел Малков на сегодняшнем заседании правительства поднял вопрос о постоянных отключениях света в микрорайоне Кальное в Рязани. По словам главы региона, люди обращаются с вопросами и жалобами уже не только в соцсетях, но и лично подходят к нему на улицах. 

Одна из основных причин — изношенность сетей, которые не обновлялись десятилетиями. По словам Малкова, из восьми действующих линий, шесть изношены максимально. Еще одна причина — строительство жилья без учёта нагрузки на электросети. И третья причина — часть сетей не находится на балансе профильной организации. 

«Нужно обязательно собрать все линии в Рязанские городские распределительные сети, тогда можно будет обеспечить их нормальную работу», — подчеркнул губернатор. 

Сейчас реконструируются две кабельные линии, питающие Кальное и Дашково-Песочню. На данный момент согласован проект, определён подрядчик, идёт закупка материалов. Работы планируется завершить в октябре 2026 года.

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