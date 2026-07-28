Блогерше Соне Мармеладовой грозит солидный срок

В суд поступило уголовное дело в отношении Софьи Вершининой, известной в сети как Соня Мармеладова. Девушку обвиняют в распространении порнографических материалов, ей грозит до шести лет лишения свободы.

По данным SHOT, Вершинина распространяла интимный контент через Telegram: она создала канал и приватные чаты, доступ к которым предоставлялся после оплаты. Предположительно, с января 2024 года блогерша могла заработать свыше 30 миллионов рублей.

Для проведения денежных операций Софья в октябре 2025 года зарегистрировала ИП, указав в качестве вида деятельности «Предоставление персональных услуг, не включённых в другие группировки». В настоящее время девушка задержана.

Отмечается, что обвинение предъявлено по той же статье, по которой ранее было возбуждено дело в отношении Дианы Шурыгиной.