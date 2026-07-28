Упавший на улице мужчина обокрал соседа по больничной палате

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого в краже сбережений с банковского счета пенсионера из Сасовского округа, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Сасовский» обратился 72-летний житель села Усады и сообщил, что в больнице пропала его банковская карта, которая хранилась в тумбочке у кровати. Заявитель проверил счет и выяснил, что пропали 15 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска проанализировали сведения о последних покупках, оплаченных с помощью банковской карты пенсионера, и установили адреса магазинов. Там полицейские получили от работников описание внешности мужчины, который совершил эти покупки. По этому описанию оперативники узнали 43-летнего местного жителя. Ранее этого мужчину неоднократно осудили за кражи.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. У него изъяли похищенную банковскую карту.

По предварительной информации, 43-летний мужчина в нетрезвом состоянии упал и получил телесные повреждения. В больнице в городе Сасово пострадавшему оказали необходимую помощь. В больничной палате рецидивист заметил, что один из соседей хранит банковскую карту в тумбочке. Улучив удобный момент, злоумышленник незаметно забрал чужую карту и скрылся из медицинского учреждения. В городе Сасово мужчина начал тратить сбережения пенсионера на покупку спиртного и продуктов питания. Вскоре полицейские пресекли хищения.

Следователь полиции возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.