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Происшествия

За ночь над Россией уничтожили 571 украинский беспилотник

Алексей Самохин
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В течение прошедшей ночи российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 571 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

В числе регионов, над которыми были сбиты беспилотники, названа Рязанская область. 

Кроме того, дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

Также, по данным военного ведомства, средства ПВО работали над акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны не уточнило, сколько именно беспилотников было уничтожено над каждым регионом, включая Рязанскую область. Информация о возможных последствиях атаки уточняется.

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