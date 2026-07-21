Женщина обокрала рязанца, которому продала свой дом

Полицейские раскрыли кражу со взломом из дома в селе Плахино Михайловского округа. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский» обратился 32-летний рязанец и сообщил, что взломали дверь его дачного дома в селе Плахино. Из помещения похитили 4 электроинструмента, цепную пилу и металлоискатель.

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели дом заявителя и выяснили, что было сломано крепление навесного замка на двери.

Полицейские начали опрос местных жителей и жителей окрестных населенных пунктов и узнали, что в соседней деревне женщина продала за небольшую сумму денег набор инструментов, похожий на похищенное. Сотрудники полиции установили, что к этой сделке причастна 34-летняя жительница села Плахино, ее разыскали и задержали. Украденное изъяли.

По предварительной информации, 34-летняя жительница села Плахино ранее продала дом рязанцу. Он затеял ремонт и завез в помещение инструменты. В последнее время 34-летняя женщина пристрастилась к спиртному и постоянно нуждалась в деньгах. Вспомнив, что в бывшем жилище теперь хранятся инструменты, злоумышленница ночью взломала дверь, забрала все ценные предметы и продала их в соседней деревне.

Следователь межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» возбудил в отношении женщины уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.