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Политика

Эксперт пояснил, дефицит какого сырья сорвёт планы Запада по вооружению Украины

Алексей Самохин
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Страны Североатлантического альянса столкнулись с дефицитом хлопка — основного сырья для производства пороха. Это может привести к нехватке артиллерийских снарядов и патронов для Украины, а также сорвать планы Запада по милитаризации, сообщает «Абзац» со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.

По словам эксперта, в условиях полностью уничтоженных пороховых заводов на территории Украины выпуск новых боеприпасов в Европе оказывается под большим вопросом.

Хлопок необходим для производства пороха, особенно для артиллерийских систем. Основными поставщиками сырья выступали страны Ближнего Востока и Центральной Азии. В первом регионе продолжаются боевые действия, во втором на логистику и объёмы экспорта может влиять Россия.

Матвийчук отметил, что помимо хлопкового дефицита, европейский оборонно-промышленный комплекс испытывает нехватку урана, титана и сталкивается с энергоресурсными трудностями. В совокупности эти факторы напрямую влияют на возможности ВСУ сдерживать продвижение российских войск.

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