«Р‑Энергия» отправила из Рязани очередной гуманитарный груз для жителей Белгородской области

Во вторник, 21 июля, команда «Р‑Энергии» отправила из Рязани очередной гуманитарный груз для жителей Белгородской области. Работники предприятия присоединились к большой и очень важной акции — вместе с активистками Женского движения страны помогают тем, кому сейчас особенно нужна поддержка.

Грузы едут в центр помощи из 45 регионов — и в каждой посылке не просто вещи, а знак того, что люди не одни. Как отметил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев, за время работы центра выдано уже более 150 тысяч наборов. За этими цифрами стоит настоящее единство всей страны.