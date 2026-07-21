Германия и Великобритания разработают секретный «Глубокий точный удар»

Германия и Великобритания планируют до 2034 года создать совместную крылатую ракету, способную поражать цели на расстоянии до 2 тысяч километров. Проект реализуется в рамках укрепления двухстороннего оборонного сотрудничества, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на газету Die Welt.

Секретная инициатива получила название «Глубокий точный удар» (Deep Precision Strike, DPS) и позиционируется как ключевая программа взаимодействия Лондона и Берлина. Впервые о запуске проекта было объявлено на прошедшем в Анкаре саммите НАТО.

Разработка уже привлекает внимание мировых экспертов:

Масштаб и финансирование. К программе примкнут 12 государств при ведущей роли Германии, общий бюджет проекта оценили в 35 миллиардов евро.

К программе примкнут 12 государств при ведущей роли Германии, общий бюджет проекта оценили в 35 миллиардов евро. Две модификации. В ходе испытаний планируют протестировать два типа ракет — низколетящую для обхода систем ПВО и гиперзвуковую, способную развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз.

Как отмечает Die Welt, программа DPS призвана стать для Европы шагом к снижению военной зависимости от США, однако на сегодняшний день европейские государства практически не имеют собственных средств для нанесения ударов на столь большие расстояния.

В настоящее время Берлин и Лондон уже ведут совместное производство танковых пушек, артиллерии, стрелкового оружия и подводных беспилотников.