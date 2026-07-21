Полиция. Фото: УМВД Рязанской области
Транспорт и дороги

В Рязанской области двух подростков отстранили от езды на мотоциклах, их родителей оштрафуют

Алексей Самохин
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В Рязанском муниципальном округе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с Госавтоинспекцией отдела МВД России «Рязанский» провели специальный рейд на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ходе проверок полицейские остановили двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которые передвигались на мотоциклах, не имея водительских удостоверений. Юных нарушителей незамедлительно отстранили от управления, а мототехнику эвакуировали на штрафстоянку. На место происшествия вызвали родителей несовершеннолетних.

За езду без прав и передачу техники подросткам участникам инцидента грозят денежные взыскания:

  • На самих подростков составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. Штраф за это нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей.
  • В отношении родителей оформлены протоколы по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортом лицу без прав (штраф — 30 тысяч рублей).
  • За неисполнение родительских обязанностей (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) в отношении законных представителей также подготовлены материалы, предусматривающие штраф до 2 тысяч рублей.

Полицейские в очередной раз обращаются к родителям с призывом задумываться о безопасности детей при покупке мототехники. В ведомстве напомнили, что питбайки являются спортивным инвентарём и выезжать на них на дороги общего пользования запрещено. Для управления мопедами и лёгкими мотоциклами необходимо пройти обучение и получить права категорий «М» или «А1» (с 16 лет), либо категории «А» (с 18 лет).

Профилактические рейды на дорогах области будут продолжены.

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