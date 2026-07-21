Пенсионеры пострадали в ДТП с переворотом в Михайловском районе

В результате ДТП в Михайловском районе травмированы два человека. Об этом сообщается сводке УГИБДД Рязанской области.

В понедельник, 20 июля, в 03:50, на 228-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Михайловском районе, 74-летняя жительница Москвы, управляя автомобилем «Сузуки», по предварительной информации, не справилась с рулевым управлением и допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и ее 77-летний пассажир с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.