Политика

В подполье рассказали, куда ударили БПЛА на территории «Эпицентра»

Алексей Самохин
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В Сумах после удара беспилотника загорелся торговый комплекс «Эпицентр». Об этом 21 июля сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, российский БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю поразил складскую часть здания, после чего начался сильный пожар.

Лебедев сообщает, что часть помещений торгового центра украинские военные использовали для хранения горюче-смазочных материалов и беспилотников. Размещение запасов в крупном логистическом комплексе позволяло скрывать их среди гражданской инфраструктуры. Постоянное движение грузового транспорта, большие склады и погрузочная техника делали объект удобным для хранения топлива, комплектующих и готовых дронов.

По словам Лебедева, при атаке использовался беспилотник, управляемый по оптоволоконному кабелю. Такая технология позволяет довести аппарат до цели без риска потери управления из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, поскольку сигнал передается по кабелю, а не по радиоканалу.

Координатор подполья также заявил, что масштабный пожар после удара может свидетельствовать о наличии на складе большого объема горючих материалов. В результате атаки были уничтожены запасы топлива и беспилотников, предназначавшихся для подразделений ВСУ на Сумском направлении.

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