«Шиха Бабай»: в деле пропавшей семьи Усольцевых появилась новая загадка 

История загадочного исчезновения семьи бизнесмена Сергея Усольцева продолжает обрастать новыми подробностями. Уже девять месяцев собственное расследование ведет знакомый предпринимателя, медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев. Теперь он утверждает, что столкнулся с давлением, а также обнаружил в социальных сетях Ирины Усольцевой человека, который навязчиво интересовался женщиной до ее исчезновения.

Заявления в полицию и аккаунт-клон

По словам Дегтерева, недавно неизвестные создали страницу в социальной сети, использовав его старую фотографию. От имени блогера начали публиковать спорные записи, после чего ему стали поступать звонки с требованиями удалить материалы о расследовании.

Дегтерев добился блокировки поддельного аккаунта, однако на этом история не закончилась. Вскоре к нему пришли сотрудники полиции. Как рассказал блогер, неизвестные подали на него несколько заявлений, после чего ему пришлось давать объяснения в отделении.

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Сам Валентин считает происходящее попыткой оказать на него давление. По его версии, это связано с тем, что он приблизился к разгадке обстоятельств исчезновения семьи.

Загадочный телефон Сергея Усольцева

Одной из главных тем расследования Дегтерева остается мобильный номер Сергея Усольцева.

Блогер обращает внимание, что телефон уже долгое время недоступен для звонков, однако связанные с ним мессенджеры продолжают работать. Более того, в них со временем сменились фотографии профиля, а входящие сообщения, как утверждает Дегтерев, кто-то читает.

Он сомневается, что номер, который использовался для бизнеса и государственных контрактов, мог случайно перейти другому владельцу. Именно этот факт блогер считает одной из самых странных деталей всей истории.

Неожиданные сообщения в соцсетях

Во время изучения архивов страниц Ирины Усольцевой Дегтерев обратил внимание на комментарии пользователя с ником «Шиха Бабай».

По его словам, незадолго до исчезновения семьи этот человек оставлял публикации с цитатами о любви, ревности и мистическими рассуждениями. В некоторых сообщениях также упоминались богиня Кали и ее культ.

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Эта деталь заинтересовала блогера не случайно. Известно, что Ирина Усольцева увлекалась духовными практиками и публиковала материалы, связанные с Кали-медитациями.

Дегтерев считает, что автор подобных комментариев мог быть навязчивым поклонником женщины. При этом он подчеркивает, что это лишь его предположение, которое не подтверждено официальными данными.

Расследование продолжается

Несмотря на обращения в полицию и, как считает сам блогер, попытки помешать его работе, прекращать расследование он не собирается.

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Дегтерев уверен, что в деле остается слишком много вопросов без ответов. В частности, его по-прежнему интересует история с телефонным номером Сергея Усольцева и личность человека, оставлявшего странные сообщения в социальных сетях Ирины.

Официальной информации, подтверждающей связь этих обстоятельств с исчезновением семьи, на данный момент нет. Однако история продолжает вызывать большой общественный интерес, а новые версии появляются практически каждый месяц.