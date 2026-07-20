В деле о загадочном исчезновении красноярского бизнесмена Сергея Усольцева, его жены и пятилетней дочери появились новые подробности. Как сообщает aif.ru, перед исчезновением предприниматель регулярно приезжал в Москву и во время поездок неизменно останавливался в одном и том же гостиничном номере.

По данным издания, только за 2022 год Усольцев совершил 25 поездок в столицу. Все это время он жил в одном номере гостиницы, расположенной рядом с Киевским вокзалом. Журналисты выяснили, что в отеле есть спа-комплекс, бассейн, сауна, хаммам и тренажерный зал.

Корреспонденту удалось осмотреть номер, в котором останавливался бизнесмен. Это стандартный гостиничный номер с двуспальной кроватью, рабочим столом и отдельной ванной комнатой. По словам сотрудников гостиницы, при длительном проживании клиентам предоставляют специальные условия, поэтому не исключено, что номер был забронирован на продолжительный срок.

При этом представители отеля отказались обсуждать своих постояльцев, сославшись на правила конфиденциальности.

Любопытно, что о существовании Сергея Усольцева администратор узнала только из разговора с журналистом. Услышанное повергло девушку в шок. Она вообще была не в курсе истории исчезновения семьи Усольцевых.

Авторы публикации предполагают, что частые визиты Усольцева в Москву могут иметь значение для расследования его исчезновения. Они считают, что проверка круга его контактов и обстоятельств проживания в гостинице может помочь следствию установить новые обстоятельства дела.

Напомним, Сергей Усольцев, его жена Ирина и пятилетняя дочь Арина исчезли в сентябре прошлого года в районе поселка Кутурчин Красноярского края. С тех пор местонахождение семьи остается неизвестным.