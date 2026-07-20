Депутат Колесник назвал условие удара ракетой «Орешник» по Украине

Решение о возможном повторном применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» будет приниматься исходя из военной необходимости. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.
По его словам, использование этого вооружения не связано с политическими мотивами, а зависит от развития обстановки и задач, которые стоят перед Вооруженными силами России.
Колесник отметил, что в распоряжении России могут находиться и более мощные виды вооружений. Он также напомнил, что «Орешник» уже применялся в ходе специальной военной операции.
Депутат считает, что решение о новом использовании ракеты будет приниматься исключительно с учетом военной целесообразности и текущей ситуации.
— Если мы нанесем им удар по Украине в боевом режиме, ВСУ будет очень тяжело. Как говорится, за что боролся, на то и напоролся, — высказался Колесник.