В баре на Почтовой в Рязани фанат Испании сломал нос фанатке Аргентины — соцсети 

В одном из баров на улице Почтовой в Рязани произошел конфликт между посетителями, который закончился обращением в полицию. Об этом сообщает «Топор. Новости Рязани».

Как утверждается, поводом для ссоры стали разногласия между болельщиками сборных Испании и Аргентины, смотревших вчера финал чемпионата мира по футболу. В ходе конфликта мужчина якобы ударил девушку. По словам очевидцев, она получила перелом носа.

После произошедшего предполагаемый нападавший покинул заведение. Очевидцы также сообщают, что запись с камер видеонаблюдения бара пока не получена.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.