За неделю в Рязанской области пожары повредили 14 строений и 3 единицы техники

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Рязанской области, за период с 13 по 19 июля на территории региона ликвидировали 21 пожар: 8 загораний мусора, 13 техногенных.

Огнем уничтожено и повреждено 14 строений и 3 единицы техники. Спасён 1 человек. К сожалению, на пожарах есть пострадавшие. 14 июля на пожаре в квартире, в поселке Дивово Рыбновского муниципального округа пожарно-спасательными подразделениями спасен мужчина 1961 года рождения. 19 июля в результате пожара в квартире в городе Спасск Спасского муниципального округа пострадал мужчина 1955 года рождения, госпитализирован.

На водных объектах происшествий не зарегистрировано.