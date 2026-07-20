Рецидивист из Рязанской области отправился в колонию за кражу ноутбука у брата

В Спасском районе Рязанской области суд вынес приговор 38-летнему мужчине, который украл ноутбук у родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что в феврале 2026 года осужденный находился один в квартире по месту жительства и похитил принадлежащий родственнику ноутбук стоимостью около 60 тысяч рублей.

После кражи мужчина сразу продал технику в комиссионный магазин, а полученные деньги потратил на личные нужды. О пропаже имущества потерпевший узнал только через несколько дней.

Подсудимый признал вину и возместил причиненный ущерб. Однако суд учел наличие опасного рецидива преступлений и назначил ему наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы.

Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.