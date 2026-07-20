В центре Рязани произошло отключение электроэнергии на 13 улицах

В Рязани в понедельник, 20 июля, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».
В 11:27 из-за технологического нарушения без света остались жители нескольких улиц города. Электроснабжение временно отключили на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Почтовой, 1-й и 2-й Бутырках, Право-Лыбедской, Семинарской, Соборной, Николодворянской, Полонского и Краснорядской.
Аварийная бригада приступила к поиску и локализации поврежденного участка сети. Специалисты работают над восстановлением электроснабжения потребителей.
В РГРЭС принесли извинения жителям за доставленные неудобства.
По вопросам электроснабжения можно обратиться по телефону 55-01-12.