В Рязанской области выставили на продажу усадьбу в Мещере за 180 000 000 рублей

На рынке элитной недвижимости Рязанской области появилось уникальное предложение: в центре национального парка «Мещера», на живописном берегу реки Пра, продается классическая рубленая усадьба. Стоимость объекта, размещенного на портале ЦИАН, составляет 180 миллионов рублей.

Площадь основного дома из сруба составляет 500 квадратных метров, а земельный участок занимает целых 6 гектаров. Несмотря на удаленность от столицы (около 200 километров), объект позиционируется как идеальное место для постоянного проживания, семейной резиденции или создания премиального мини-отеля.

Внутри дома созданы все условия для комфортной жизни: пять спален с собственными ванными комнатами, просторная гостиная с французским камином и роялем, а также кабинет-библиотека и бильярдная. Особый колорит интерьеру придают настоящая русская печь на кухне и голландская печь в столовой. Панорамное остекление и балконы обеспечивают захватывающие виды на сосновый лес и реку.

Территория поместья полностью огорожена и находится под круглосуточной охраной с контрольно-пропускным пунктом. На участке сохранен естественный ландшафт мещерских лесов, проложены мощеные дорожки, оборудована зона для барбекю и вырыт собственный зарыбленный пруд с пирсом. Также имеется отдельный банный комплекс с прямым выходом к воде.

Имение полностью автономно: здесь проложен магистральный газ с мощным котлом, собственная линия электропередач на 50 кВт, артезианская скважина с системой очистки воды и индивидуальные локальные очистные сооружения. Подведены интернет и спутниковое телевидение.