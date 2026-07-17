В Ленинградской области спасатели вызволили мужчину, застрявшего в дупле дерева

Необычный инцидент произошел в городе Луга Ленинградской области. Сотрудники аварийно-спасательной службы были вынуждены проводить двухчасовую операцию по эвакуации 34-летнего мужчины, который не мог самостоятельно выбраться из дупла старого клена.

По данным канал SHOT, накануне вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил забраться на дерево недалеко от Казанского собора. На высоте около четырех метров он оступился и провалился в глубокое, примерно двухметровое дупло. Оказавшись в ловушке, мужчина не стал паниковать, так как у него с собой был запас пива, что позволило ему относительно комфортно переночевать на дереве.

Утром, осознав ситуацию, он связался с приятелем, который и обратился в экстренные службы. Прибывшим на место специалистам «Леноблпожспаса» потребовалось около двух часов, чтобы безопасно спустить мужчину на землю. Для этого спасателям пришлось частично спилить ветви и использовать альпинистское снаряжение и веревки.

После спуска мужчину осмотрела бригада скорой помощи. Серьезных травм или переохлаждения не выявили, поэтому ему разрешили отправиться домой отоспаться. Известно, что герой инцидента работает в строительной сфере и состоит в браке. Местные жители уже успели пошутить, что дупло стало для него идеальным укрытием от супруги.