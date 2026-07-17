Финансовый триумф или угроза мошенников: гороскоп на выходные 18 и 19 июля

Предпоследний уикенд июля 2026 года обещает быть крайне контрастным. По мнению астрологов, пик летних энергий разделит людей на две противоположные категории. Пока одним судьба даст «зеленый свет» на смелые финансовые авантюры и крупные победы, другим настоятельно рекомендуется включить режим максимальной бдительности, чтобы уберечь свои сбережения от аферистов и необдуманных трат..

Кому звезды разрешат рискнуть и действовать смело

Абсолютными фаворитами выходных станут Рыбы. Астрологи советуют им не упускать момент: даже самые дерзкие и нестандартные идеи имеют все шансы обернуться настоящим финансовым триумфом. Фортуна будет на вашей стороне, поэтому не бойтесь идти ва-банк.

Стрельцам для эмоциональной разгрузки потребуется хорошая порция адреналина. Активные развлечения, аттракционы или экстремальный спорт помогут им эффективно выпустить пар и снять накопившееся напряжение.

Овнам рекомендуется сломать привычные шаблоны. Домоседам стоит выбраться в театр, боулинг или планетарий за новыми впечатлениями. А тем, кто привык к постоянному движению, наоборот, лучше посвятить время домашнему уюту, генеральной уборке или марафону любимых фильмов для восстановления внутреннего баланса.

Ракам зарядиться энергией на предстоящую неделю помогут активные поездки и спорт. Однако от крупного шопинга в эти дни лучше воздержаться, чтобы избежать разочарования от ненужных и бесполезных приобретений.

Львам субботу идеально посвятить заботе о себе: фитнес, салон красоты или смена имиджа принесут максимум удовольствия. А вот воскресенье лучше провести в кругу семьи, занимаясь домашними делами и создавая уют.

Девам звезды советуют отложить рабочие вопросы и встретиться с родными. Душевные разговоры, совместные застолья или выезд на природу станут лучшим источником положительных эмоций и перезагрузки.

Кому стоит включить режим экономии и максимальной бдительности

Главными объектами внимания для аферистов в эти дни могут стать Водолеи. Эксперты предупреждают: необходимо избегать долгих бесед с незнакомцами и категорически не поддаваться на заманчивые предложения о «выгодных» или слишком дешевых покупках. Риск стать жертвой мошенников в этот уикенд крайне высок.

Весам следует держать руку на пульсе своего бюджета. Сиюминутное желание приобрести дорогую, но бесполезную вещь гарантированно обернется финансовым разочарованием. Держите себя в руках и избегайте импульсивных трат.

Козерогам не рекомендуется совершать крупные покупки или принимать решения с долгосрочными последствиями. Все это принесет лишь лишние проблемы. Лучший и самый полноценный отдых для вас пройдет в спокойной обстановке в кругу близких людей.

Тельцам любые финансовые авантюры сейчас противопоказаны, так как риск обернется гарантированным проигрышем. Вместо этого лучшее лекарство от усталости для вас — это посещение бассейна, сауны или сеанс массажа, которые буквально вернут вас к жизни.

Скорпионам стоит воздержаться как от алкогольных возлияний, которые могут спровоцировать резкие перепады настроения и конфликты, так и от изнурительных тренировок из-за высокого риска получения травмы, которая надолго выбьет из колеи.

Близнецам необходим тотальный покой и режим энергосбережения. Физические нагрузки следует свести к минимуму, отдав предпочтение пассивному досугу: полноценному сну, чтению хорошей книги или просмотру любимых сериалов.

По материалам 7дней.ru