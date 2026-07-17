В Рязанской области кандидаты от шести партий подали документы для участия в выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Рязанской области подтвердила прием документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
На данный момент свои пакеты документов уже передали представители шести политических сил.
В Рязанском округе № 157 документы подали:
- Андрей Красов («Единая Россия»)
- Владимир Якунин (КПРФ)
- Светлана Меньшикова («Справедливая Россия»)
- Павел Васильев (ЛДПР)
- Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)
В Скопинском округе № 158 документы подали:
- Лиана Пепеляева («Единая Россия»)
- Евгений Морозов (КПРФ)
- Евгений Никулкин («Справедливая Россия»)
- Максим Мустафин (ЛДПР)
- Павел Воронин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)
- Иван Никитичев («Новые люди»)
Избирательная комиссия выдала всем претендентам подтверждения установленного образца о принятии бумаг. Согласно процедуре, следующим обязательным шагом для кандидатов является открытие специального избирательного счета. Законодательство позволяет сделать это как при личном визите в банк, так и дистанционно через системы электронного документооборота.
Прием документов от партийных кандидатов по одномандатным округам продлится до 22 июля 2026 года.