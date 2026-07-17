В Рязанской области кандидаты от шести партий подали документы для участия в выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Рязанской области подтвердила прием документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

На данный момент свои пакеты документов уже передали представители шести политических сил.

В Рязанском округе № 157 документы подали:

Андрей Красов («Единая Россия»)

Владимир Якунин (КПРФ)

Светлана Меньшикова («Справедливая Россия»)

Павел Васильев (ЛДПР)

Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

В Скопинском округе № 158 документы подали:

Лиана Пепеляева («Единая Россия»)

Евгений Морозов (КПРФ)

Евгений Никулкин («Справедливая Россия»)

Максим Мустафин (ЛДПР)

Павел Воронин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

Иван Никитичев («Новые люди»)

Избирательная комиссия выдала всем претендентам подтверждения установленного образца о принятии бумаг. Согласно процедуре, следующим обязательным шагом для кандидатов является открытие специального избирательного счета. Законодательство позволяет сделать это как при личном визите в банк, так и дистанционно через системы электронного документооборота.

Прием документов от партийных кандидатов по одномандатным округам продлится до 22 июля 2026 года.