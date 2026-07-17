Фото: Рязанский избирком
Политика

В Рязанской области кандидаты от шести партий подали документы для участия в выборах в Госдуму

Анастасия Мериакри
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Избирательная комиссия Рязанской области подтвердила прием документов от претендентов, выдвинутых политическими партиями для участия в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.

На данный момент свои пакеты документов уже передали представители шести политических сил.

В Рязанском округе № 157 документы подали:

  • Андрей Красов («Единая Россия»)
  • Владимир Якунин (КПРФ)
  • Светлана Меньшикова («Справедливая Россия»)
  • Павел Васильев (ЛДПР)
  • Наталья Рубина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)

В Скопинском округе № 158 документы подали:

  • Лиана Пепеляева («Единая Россия»)
  • Евгений Морозов (КПРФ)
  • Евгений Никулкин («Справедливая Россия»)
  • Максим Мустафин (ЛДПР)
  • Павел Воронин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость)
  • Иван Никитичев («Новые люди»)

Избирательная комиссия выдала всем претендентам подтверждения установленного образца о принятии бумаг. Согласно процедуре, следующим обязательным шагом для кандидатов является открытие специального избирательного счета. Законодательство позволяет сделать это как при личном визите в банк, так и дистанционно через системы электронного документооборота.

Прием документов от партийных кандидатов по одномандатным округам продлится до 22 июля 2026 года.

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