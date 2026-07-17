В рязанской семье родился шестой ребенок весом почти 5 килограммов

Радостное событие произошло в Рязанском областном перинатальном центре: на свет появился малыш-рекордсмен. Вес новорожденного мальчика при рождении составил внушительные 4860 граммов, а рост – 60 сантиметров.

Для родителей это уже шестой ребенок. Примечательно, что с рождением мальчика в большой и дружной семье установился идеальный баланс: теперь у них поровну сыновей и дочерей. Новорожденный также установил семейный рекорд, став самым крупным ребенком среди всех своих братьев и сестер.

Роды прошли естественным путем под пристальным вниманием квалифицированных специалистов. Сразу после появления на свет малыш получил высокую оценку своего состояния по шкале Апгар – 8/9 баллов.

Как отмечают медики, дети с массой тела выше средней после рождения находятся под особым контролем неонатологов. Крупный вес новорожденного может быть связан как с индивидуальными особенностями конституции родителей, так и с определенными особенностями течения беременности.

К счастью, в данном случае полное обследование не выявило у маленького богатыря никаких отклонений в здоровье. В настоящее время мама и новорожденный находятся в удовлетворительном состоянии и уже выписаны домой, где их с нетерпением ждут старшие братья и сестры.