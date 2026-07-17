В Липецке беспилотник упал на жилой дом

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о чрезвычайном происшествии в региональном центре. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа рухнул на один из многоквартирных жилых домов в Липецке.

По словам главы региона, к счастью, взрыва или детонации боевой части не произошло. В результате инцидента никто не пострадал.

В целях безопасности все жители пострадавшего дома были оперативно эвакуированы. Территория вокруг здания оцеплена, на месте происшествия развернут работу все необходимые оперативные и экстренные службы.