В Госдуме назвали условия разблокировки Telegram в России за 20–40 дней

Полная разблокировка мессенджера Telegram в России остается возможной. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

По словам депутата, руководство Telegram знает обо всех требованиях, которые необходимо выполнить для легальной работы сервиса в России. Свинцов привел в пример платформу Roblox, которая после выполнения требований Роскомнадзора смогла снять действовавшие ограничения.

Парламентарий считает, что если Telegram уже зарегистрировал юридическое лицо в России и организовал маршрутизацию, обработку и хранение трафика и персональных данных на территории страны, то оставшиеся вопросы носят технический характер.

По оценке депутата, при желании компания могла бы выполнить все требования Роскомнадзора в течение 20–40 дней. При этом он подчеркнул, что произойдет ли это на практике, пока неизвестно.