Рязанка упала на даче и почти не могла дышать из-за острой боли

Жительница Рязани Любовь Яковлевна рассказала, как сломала на даче позвоночник из-за неудачного падения. Спасла женщину прибывшая на место бригада скорой помощи, медикам она выразила благодарность на странице регионального Министерства здравоохранения.

Женщина случайно оступилась и упала на камень. Она почувствовала резкую боль, которая буквально не давала ей дышать.

– Я очень испугалась. Это не первая травма. У меня уже была операция на позвоночнике, – рассказывает Любовь Яковлевна.

С трудом пострадавшая вызвала скорую помощь, к ней выехала бригада №9. Вачи доставили женщину в стационар, там ей диагностировали перелом позвоночника.

Сейчас пациентка проходит курс лечения. Она благодарная медикам «скорой» за оперативную и квалифицированную помощь: