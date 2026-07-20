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Медицина

Рязанка упала на даче и почти не могла дышать из-за острой боли

Валерия Мединская
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Жительница Рязани Любовь Яковлевна рассказала, как сломала на даче позвоночник из-за неудачного падения. Спасла женщину прибывшая на место бригада скорой помощи, медикам она выразила благодарность на странице регионального Министерства здравоохранения.

Женщина случайно оступилась и упала на камень. Она почувствовала резкую боль, которая буквально не давала ей дышать.

– Я очень испугалась. Это не первая травма. У меня уже была операция на позвоночнике, – рассказывает Любовь Яковлевна.

С трудом пострадавшая вызвала скорую помощь, к ней выехала бригада №9. Вачи доставили женщину в стационар, там ей диагностировали перелом позвоночника.

Сейчас пациентка проходит курс лечения. Она благодарная медикам «скорой» за оперативную и квалифицированную помощь:

– Спасибо бригаде №9: фельдшерам Арсену Бабурину и Наталье Гусевой, водителю Павлу Кожину. Вы помогли мне сохранить радость движения, возможность заниматься любимым делом. Здоровье мое постепенно восстанавливается. Спасибо вам за это!

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