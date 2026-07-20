Общество

Волонтёры просят предоставить записи видеорегистраторов для поисков бесследно пропавшего рязанца

Валерия Мединская
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Волонтёры просят автомобилистов предоставить записи видеорегистраторов для поисков пропавшего 16 июля рязанца Андрея Имамбаева. Соответствующее объявление проявилось в группе ПСО «Лиза Алерт».

– Поисковый отряд обращается к автомобилистам, которые проезжали 16 июля 2026 года по трассе М5 Рязань – Шацк – Сасово. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам возможность самостоятельного просмотра. Возможно, именно вы поможете найти Андрея Николаевича, – говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Имамбаев выехал из Рязани в шиловском направлении. Конечной точкой его маршрута должна была стать деревня Авдотьинка. До неё Имамбаев так и не добрался. Мужчина был за рулём тёмно-серого автомобиля Chery Tiggo.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении рязанца или готов предоставить записи, просят обращаться на телефон горячей линии ПСО 8(800)700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.

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