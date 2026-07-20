В Скопинском округе прошли XXXIII Всероссийские соревнования по мотокроссу

18 июля на мототрассе «Ивановка» в Скопинском округе прошли XXXIII Всероссийские соревнования по мотоциклетному спорту, посвященные памяти Героя Советского Союза, Народного Героя Югославии, Маршала Советского Союза Сергея Бирюзова. В этом году трасса, на которой проходят соревнования, отмечает 50‑летний юбилей.

В Скопинский округ приехали спортсмены из Москвы и Московской области, Воронежа, Липецка, Калининграда, Пензы, Нижнего Новгорода, Орла, Тамбова, Тулы, а также из Ямало‑Ненецкого автономного округа. Рязанскую область представили гонщики из Рязани, Сасова и скопинского молодежного спортивно‑технического клуба «Юность».

Программа включала два блока финальных заездов в категории от 65 см³ до 125 см³, а также соревнования в классе ветеранов, категории OPEN и любителей. Рельеф трассы требовал от гонщиков максимальной концентрации.

Михаил Ромодин, глава Скопинского округа:

«Сегодня отличный день, и уже чувствуется напряжение, что говорит о готовности спортсменов выйти на старт. Я желаю всем вам яркой борьбы, поменьше травм, новых побед, а зрителям – яркого и незабываемого зрелища».

Владимир Родин, мастер спорта России:

«Сегодня прекрасное настроение, собралось много народу, и погода позволяет отметить юбилей как надо. Я счастлив, что сегодня являюсь участником этого события. К тому же, отмечаю и личный юбилей – 40 лет назад я впервые проехал по этой трассе как мотоспортсмен, занял тогда третье место. Сегодня участники клуба «Юность» хорошо подготовились и будут на трассе подтверждать свой статус. У меня в гонке участвуют сыновья в классах 85 и 250 кубических сантиметров, буду болеть за них».

Егор Грынихин, МСТК «Юность», Скопинский округ:

«На старт вышел с боевым настроем, ведь у себя на родине хочется выступить максимально успешно. Соперники серьезные, каждая минута на трассе – это борьба, нельзя расслабляться. К тому же, после травм я год не участвовал в соревнованиях. Поэтому сегодня это еще и преодоление самого себя. Но меня поддерживают мои родные и друзья, одноклассники и одногруппники. Это придает сил, хочется всех порадовать результатом!»