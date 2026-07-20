Транспорт и дороги

Началась укладка основания из щебня Южного обхода Рязани

Валерия Мединская
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На Южном обходе Рязани начали укладывать основание из щебня. Об этом сообщает ФКУ «Поволжуправтодор».

Основные работы сейчас ведутся на этапе 2.1. Там устраивают основание дороги, разрабатывают выемку растительного грунта. Рабочие укладывают геотекстильный материал, проводят насыпь земляного полотна и дополнительный слой основания дорожной одежды. Песок располагается между несущим и рабочим слоем земляного полотна, чтобы конструкция была стабильной, в неё не проникала влага, а нагрузка транспорта распределялась равномерно.

Рабочие уже уложили больше 116 тысяч кубометров песка. Это почти половина от плана. Строительство объекта идет по графику.

Параллельно работы идут на этапе 2.2. специалисты приступили к планировке откосов и распределению растительного слоя грунта под последующий посев трав.

Напомним, Южный обход Рязани начнется на 190-м км автодороги М-5 «Урал», обогнёт Рязань с юга и выйдет на существующую трассу в районе 210-го км трассы. Общая протяженность нового участка М-5 «Урал» составит 26,5 км. Завершить строительство обхода планируют в 2028 году.

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