Полиция проводит проверку по факту избиения девушки во время просмотра финала ЧМ в рязанском баре

Управление МВД России по Рязанской области прокомментировало информацию об избиении девушки во время просмотра финала чемпионата мира в баре в ночь на 20 июля. Известно, что конфликт вспыхнул между болельщиками. Мужчина сломал девушке нос.

Как сообщили в полиции, всё произошло в одном из заведений на улице Почтовой. Уже известно, что это бар «Карась». После словесной перепалки болельщик Испании нанёс болельщице Аргентины удар по лицу и сломал ей нос.

Личность пострадавшей установлена. Это местная жительница 28 лет. В своих соцсетях она рассказала о произошедшем. По её словам, мужчина оскорбительно высказался о ней и футболисте Лионеле Месси, чем спровоцировал реакцию в виде лёгкой пощёчины. На пощёчину он ответил ударом в нос.

Пострадавшая рассказала, что нападавший быстро покинул заведения. Никто из находящихся в баре ей не помог, кроме персонала.

В УМВД добавили: по факту случившегося проводится проверка. Обстоятельства произошедшего уточняются.