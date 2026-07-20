В Рязани онкологи без следа убрали 9-сантиметровую опухоль пациенту

В Рязани врачи онкологического диспансера успешно вылечили молодого мужчину от злокачественного образования прямой кишки без проведения обширного хирургического вмешательства. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения ВКонтакте.

Пациент обратился к специалистам в возрасте 26 лет с ранее установленным диагнозом из другого города. Опухоль достигала 9 сантиметров в размере, нарушала функцию органа, поэтому больному была предварительно наложена колостома.

Онкологический консилиум принял решение о проведении комбинированной стратегии лечения — одновременной химиолучевой терапии. Через месяц после завершения основного этапа пациенту было проведено еще три курса химиотерапии для закрепления результата.

«Мы делали ставку на синхронную химиолучевую терапию как на способ максимального подавления опухолевых клеток, — комментирует и. о. заведующего отделением радиотерапии Михаил Сергеевич Григорьев. — Объем поражения в 9 сантиметров требовал системного подхода. Однако даже мы, имея за плечами многолетнюю практику, были впечатлены степенью полного ответа».

Результаты контрольного МРТ-исследования: зафиксирован полный ответ на лечение. Произошла тотальная резорбция опухоли — новообразование полностью разрушено без остаточной ткани. Пациенту не потребовалась брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки; хирургическое вмешательство ограничилось восстановительным этапом — закрытием колостомы.

На сегодняшний день пациент чувствует себя хорошо, функция прямой кишки полностью восстановлена. Он вернулся к трудовой деятельности и ведет активный образ жизни без признаков рецидива заболевания.