Жара до +31 градуса ожидается в Рязанской области 20 и 21 июля

Жителей Рязанской области предупредили о сильной жаре. По данным регионального гидрометцентра, в дневные часы 20 и 21 июля местами по области воздух прогреется до +30…+31 градуса.

Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС России.

В связи с неблагоприятными погодными условиями региональное управление МЧС призвало жителей соблюдать меры предосторожности. Спасатели рекомендуют по возможности не находиться долго под прямыми солнечными лучами, соблюдать питьевой режим и особенно внимательно следить за самочувствием детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

В экстренных ситуациях необходимо звонить по телефонам 101 или 112.