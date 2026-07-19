Холодные волны Арктики в ближайшие дни доберутся до Рязани

Тёплый сектор антициклона, который дарит нам короткое ощущение лета, окажется «лебединой песней» хорошей погоды. Уже к концу следующей недели в Центральный федеральный округ вернётся полярный воздух, который принёсет ночные температуры всего +11…+13 градусов. При этом удивляет даже не сам холод, а его ритмичность: учёные РГУ имени Есенина спрогнозировали сразу два мощных арктических захода за восемь дней.

По сообщению НИЛ геохимии ландшафтов, в предстоящие дни погода в Рязанской области останется переменчивой и достаточно контрастной. Будут преобладать охлаждающие влияния Арктики:

– В метеорологии есть понятие «естественный синоптический период» продолжительностью 6-7 дней (в пределе от 5 до 10), в рамках которого выстраивается устойчивая последовательность погодных событий, а при наступлении следующего периода ситуация повторяется (конечно, если климатическая система не эволюционирует – тогда все приходит в движение). Но пока у нас всё стабильно, и каждая неделя достаточно похожа на предыдущую, – говорится в сообщении.

Во второй половине текущей недели случился мощный и резкий заток арктического холода, пик которого пришёлся на вечер четверга и утро пятницы. Это было действительно серьёзное похолодание, но всё же короткое. В этом поучаствовал тот антициклон, что сейчас господствует. Повернут он тогда был к нам своим холодным восточным бортом, где ветер с севера.

Ситуация не стоит на месте: антициклон медленно смещается на восток в сторону Поволжья, одновременно усиливаясь прямо у нас над головой. Поэтому стоит ясная погода и заметно теплеет. Обычно так и бывает – проходит несколько активных циклонов и у них в тылу, в конце циклонической серии, образуется один, но хорошо выраженный антициклон, дающий некоторую передышку от облачной дождливой или просто нестабильной погоды.

Проходя на восток, антициклон будет поворачиваться всё более тёплыми секторами, ветер в воскресенье с северного окончательно сменится на южный, температура будет расти и в понедельник-вторник приблизится ненадолго к +30 градусам. Но это будет также означать, что антициклон окончательно «иссяк» и покидает Центр России. Вслед уходящему погожему антициклону придут циклонические массы из Европы, но сначала пройдёт атмосферный фронт с осадками и, скорее всего, с многочисленными грозами. По предварительным оценкам, это произойдёт вечером во вторник или утром в среду. Погода вновь станет циклонической, в Рязанской области наступит очередное похолодание.

Но похолодает, по сообщениям учёных, не сразу. В среду тёплые воздушные массы, значительно разбавившись арктическим воздухом, ещё окончательно не уйдут на восток. С четверга отрицательные аномалии температуры захватят и Центр России, а главный очаг арктического похолодания расположится в Центральной Европе от Германии до Балкан. Ожидается днём +19…+22, а ночью +11…+13. В целом погода будет неустойчивой, с осадками до выходных. Так что ситуация с арктическим похолоданием в четверг-пятницу, наблюдавшаяся на текущей неделе, повторится и на следующей.

– И это ещё хорошо, что не сбудутся первоначальные прогнозы о том, что может похолодать ещё значительнее – до +15 днем и +10 ночью, прямо как в апреле. Ещё 3 дня назад европейские прогнозные модели выдавали такие результаты. Хотя это не точно, что такие жёсткие прогнозы не сбудутся – иногда модели, сделав круг и уточнив данные, возвращаются к прежним результатам (редко, но такое бывает), – заявили в НИЛ.

Как и на текущей неделе, в самом конце следующей температурный маятник качнётся в сторону потепления. Сильной жары пока на горизонте не видно, но до +26…+28 градусов дневные температуры могут подрасти.

Впрочем, это ненадолго, на 2-3 дня, а затем возрастет вероятность осадков и циклонических похолоданий (возможна третья арктическая волна). Но пока с уверенностью говорить об этих деталях рано, просматривается лишь общая тенденция.