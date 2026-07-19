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«Троеручица» и Казанская: неделя чудотворных икон Богородицы, которые исцеляют и дают надежду

Валерия Мединская
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На неделе с 20 по 26 июля православные христиане молитвенно чтут сразу несколько чудотворных икон Богородицы, а также святых, чьи деяние оставили важный след. О церковных праздниках предстоящей неделе рассказал священник Антоний Русакевич. Наступающие дни богаты важными событиями, которые напоминают верующим о великих святых и чудесных явлениях.

20 июля: преподобная Евфросиния Московская — образец верности и молитвы

Предстоящую неделю открывает день памяти преподобной Евфросинии, которая в миру носила имя Евдокия и была супругой благоверного князя Димитрия Донского. Она отличалась глубоким благочестием и крепкой верой, и во время Куликовской битвы она усердно молилась за победу русского воинства, которым командовал её супруг.

После победы она построила в Кремле храм Рождества Пресвятой Богородицы, а после смерти мужа она вела тайную подвижническую жизнь и носила вериги под княжескими одеждами. В 1407 году она приняла постриг в основанном ею Вознесенском монастыре, где вскоре мирно скончалась, а её святые мощи прославились многочисленными чудесами. Верующие почитают её как образец христианского супружества и монашеского подвига в миру.

21 июля: явление Казанской иконы Божией Матери — великое чудо

Во вторник Церковь празднует явление чудотворной иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Это важное событие произошло в 1579 году, когда город только-только пережил страшный пожар.

Малолетней дочери местного христианина во сне несколько раз являлась Царица Небесная и указывала на место на пепелище, где был сокрыт Её образ, и там действительно была обнаружена завернутая в ветхую ткань икона. Этот образ стал одной из самых чтимых святынь Русской Православной Церкви, и он прославился множеством чудотворений, которые продолжаются и по сей день.

23 июля: Положение Ризы Господней и преподобный Антоний Печерский

В четверг, Церковь будет молитвенно вспоминать Положение честной Ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. Это событие произошло в 1625 году, когда святыня была торжественно помещена в Успенский собор Кремля.

В этот же день верующие чтут основателя Киево-Печерской Лавры преподобного Антония Печерского, который принял постриг на Афоне, а затем по послушанию вернулся на Русь и в 1051 году поселился в пещере близ Киева. Его строгая подвижническая жизнь привлекла множество последователей. Когда братия разрослась, святой Антоний удалился в затвор, а его соратник святой Феодосий стал игуменом и ввёл строгий устав по образцу Студийского монастыря. Основанная ими обитель стала духовным центром Руси и дала миру множество святых и просветителей.

24 июля: княгиня Ольга и Оковецкая икона Божией Матери

В пятницу Церковь празднует день памяти равноапостольной княгини Ольги, которая стала первым правителем Руси, принявшим христианство. После гибели мужа, князя Игоря, она всецело посвятила себя укреплению государства. Княгиня крестилась в Константинополе с именем Елена, и первые христианские храмы на Руси возводились именно её попечением. Перед смертью она завещала похоронить себя по христианскому обряду. Её честные мощи прославились чудесами, и в 1547 году княгиня была канонизирована, а верующие почитают её как мудрую правительницу и ревностную христианку.

В этот же день возносятся сугубые молитвы перед чудотворной Оковецкой, или Ржевской, иконой Божией Матери, которая была обретена в 1539 году в Тверской епархии неподалёку от Ржева. Уже в первые дни после явления святыни по молитвам перед образом исцелилось почти тридцать человек, и множество чудотворений происходило и позже.

Со временем неподалёку от места обретения иконы из земли забил целебный источник, который назвали Оковецким, и хотя в 1930 году из опечатанного богоборцами храма бесследно исчезли чтимые святыни, сам источник, над которым установили часовню, исцеляет немощных и сегодня.

25 июля: икона «Троеручица» — список с Афона

В субботу верующие снова молитвенно чтут икону Божией Матери «Троеручица». В этот день в 1661 году из Афона в Москву был доставлен список этой святыни.

Этот список тоже прославился многими чудотворениями, и верующие обращаются к этому образу с молитвами о помощи и заступничестве.

26 июля: Собор Архангела Гавриила — вестника Божиего

В воскресенье Церковь празднует Собор Архангела Гавриила, который является Божьим вестником ключевых событий в судьбе человечества и многократно являлся в истории Ветхого и Нового Завета

. В этот день верующие вспоминают его явления и обращаются к нему с молитвами, прося о наставлении и защите, ведь именно Архангел Гавриил принёс благую весть о рождении Спасителя.

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