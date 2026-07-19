Борис Ясинский дал поручения по благоустройству центральных улиц Рязани

Глава администрации Рязани Борис Ясинский в субботу, 18 июля, совершил объезд городских территориях. Об итогах он рассказал в своём канале в мессенджере МАКС.

В ходе объезда зафиксировали проблемные моменты — сухие и сломанные ветки, требующие опиловки деревья, провисшие провода, а также повреждённые дорожные знаки и элементы ограждений, которые нуждаются либо в восстановлении, либо в демонтаже. Ясинский поручил решить эти вопросы в оперативном порядке.

Около сквера имени Маргелова помимо удаления сухостоя следует привести в порядок бордюры, убрать песок с обочин и выровнять опору светофора. В Кремлёвском сквере необходимо навести порядок с мусорными контейнерами.

— Займёмся обрезкой деревьев и восстановлением участков газона, траву скосим. Также покрасим лестницу, вымоем тротуар вдоль набережной. Отдельная задача — отремонтировать фонтан у часовни, там не работают две форсунки, — отчитался рязанский мэр.

На Лыбедском бульваре требуют ремонта скамейки и лестница, поручни на лестнице необходимо покрасить. Борис Ясинский обратил внимание на исписанные фасады. На спортивных объектах заменят баскетбольное кольцо и отремонтируют сетку на баскетбольной и футбольной площадках, а также починят батуты.

В Нижнем парке первоочередная задача — подключить туалеты, чтобы всё работало как положено. Кроме того, здесь тоже много сухих веток и достаточно участков, которые необходимо окосить.