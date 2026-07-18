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Общество

«Западное вторжение» испортит жаркую и солнечную погоду в Рязанской области

Валерия Мединская
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Жителям Москвы, Подмосковья и соседних регионов стоит поспешить насладиться последними днями летнего тепла, ведь безоблачный период окажется совсем недолгим. Уже в середине следующей недели погода резко изменится. Об этом предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью изданию aif.ru. Его прогноз с высокой долей вероятности будет актуален и для Рязанской области, потому что синоптические процессы в нашем регионе часто повторяют столичные сценарии.

По словам синоптика, скандинавский антициклон, который сейчас определяет погоду в средней полосе, покинет нас уже на рубеже вторника и среды. На его место придёт сразу несколько атмосферных образований — фронтальная зона с запада и активная атмосферная волна с юга. Такое сочетание неизбежно приведёт к затяжным дождям, которые могут задержаться здесь на несколько дней.

Шувалов отметил, что период сухой погоды, которая установилась в выходные, продлится всего четыре дня. После этого устойчивое тепло закончится, а небо снова затянет облаками. При этом синоптик успокоил жителей Центральной России, ведь таких разрушительных ливней, которые бушевали ранее в этом сезоне, на этот раз не ожидается. Интенсивность дождей будет вполне умеренной.

Несмотря на возвращение пасмурной и сырой погоды, резкого похолодания в регионе не прогнозируется. Температурные показатели в дождливые дни середины недели сохранятся в пределах вполне комфортных двадцати — двадцати пяти градусов. Климатического перепада, который мог бы стать стрессом для организма, удастся избежать.

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