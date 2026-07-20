Вооруженные силы России в ночь на 19 июля нанесли один из самых масштабных ракетных ударов по Киеву с начала специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия военно-промышленного комплекса и логистические объекты, обеспечивающие украинскую армию.

Военный эксперт Василий Колташов в беседе с «МК» заявил, что подобные удары могут приобрести системный характер. По его мнению, масштаб атаки свидетельствует о переходе к последовательному поражению объектов, связанных с производством, ремонтом и снабжением вооружений.

Эксперт обратил внимание, что среди целей были предприятия «Артем», «Меридиан» и «Радионикс», которые участвуют в выпуске компонентов для вооружений. По его словам, такие действия направлены на нарушение логистических цепочек и снижение возможностей по обеспечению ВСУ.

Колташов также предположил, что в дальнейшем география подобных ударов может расшириться. Он отметил, что Минобороны России уже сообщало о поражении объектов портовой инфраструктуры в Одесской области и логистических центров в районе Киева.

По оценке эксперта, в ближайшее время могут последовать новые комбинированные удары с применением ракет и беспилотников. Он считает, что их основной задачей станет ослабление логистической инфраструктуры, обеспечивающей украинские войска.