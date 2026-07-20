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Общество

В Рязани восстановили электроснабжение после утренней аварии 

Алексей Самохин
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Утром 20 июля в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения кабельной линии. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

В 06:05 без света остались жители улиц Братиславской, Гагарина, Семашко и Пушкина.

Специалисты оперативно устранили последствия аварии. Уже в 07:55 электроснабжение всех потребителей было полностью восстановлено.

В компании принесли извинения жителям за временные неудобства. По вопросам электроснабжения рязанцы могут обращаться в диспетчерскую службу АО «РГРЭС» по телефону 55-01-12.

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