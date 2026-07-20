Экономика и бизнес

T2 признан лучшим в сервисах кибербезопасности для клиентов – ComNews Research

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzquppdvA
Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

T2, российский оператор мобильной связи, занял первое место в рейтинге сервисов безопасности аналитического агентства ComNews Research. Эксперты высоко оценили многоуровневую систему безопасности SafeWall от Т2, которая набрала 96 баллов и обеспечила компании лидерство по разнообразию, доступности и удобству защитных функций. Аналитики отметили тот факт, что Т2 предоставляет большинство защитных сервисов бесплатно, формируя надежный базовый контур безопасности без дополнительных затрат со стороны клиентов.

Аналитики ComNews Research провели комплексную оценку сервисов кибербезопасности «большой четверки». Они пришли к выводу, что Т2 предлагает абонентам наиболее простой и понятный инструмент для защиты. Компания собрала ключевые сервисы, а также услуги, реализуемые по требованиям законодательства, в единой платформе SafeWall. Такой подход позволяет клиентам легче ориентироваться в многообразии опций и оперативно управлять ими.

Преимуществом Т2, по мнению ComNews Research, стала проактивная забота об абонентах. Эксперты отметили то, что оператор активирует ключевые базовые опции безопасности бесплатно и по умолчанию. Такой подход максимально расширяет контур защиты абонентов от спама, киберугроз и мошенничества без необходимости совершать дополнительные действия. 

Т2 предоставляет пользователям 17 бесплатных сервисов из 32, рассмотренных экспертами. Многоуровневая система безопасности SafeWall включает функции голосового ассистента, антифишинга, защиты от скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов. На платформе абонент также может включить блокировку звонков и SMS с иностранных номеров или запросить бесплатный отчет об утечках персональных данных от «Солара». Аналитики ComNews отметили, что удобство навигации и максимальная доступность инструментов значительно повышают уровень кибербезопасности абонентов и делают SafeWall лучшим пользовательским интерфейсом для безопасности на рынке.

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» T2:

«Лидерство в исследовании ComNews Research подтверждает, что мы выбрали верный курс: безопасность должна быть встроена в цифровую жизнь людей, а не продаваться как дополнительная опция. Мы объединили 17 бесплатных сервисов в платформе SafeWall и сделали защиту максимально эффективной и удобной. Уверен, что лучший интерфейс безопасности — это тот, который понятен и без инструкций».

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
С улицы Почтовой в Рязани доставили в полицию 27 человек 
Следующая статья
В баре на Почтовой в Рязани фанат Испании сломал нос фанатке Аргентины — соцсети 

Популярные материалы

Интересное

«Мне так жаль, что с Россией расстанемся!»: старица Макария оставила страшное пророчество

Эти слова она произнесла за полгода до смерти. Они звучат как приговор, но есть и утешительная часть. Что ждёт нашу страну и когда наступит просветление?
Интересное

Главный враг России — кто он? Жириновский показал пальцем на единственную страну, прогноз сбывается

Политик уверял, что именно эта страна стоит за крупнейшими потрясениями России. Спустя годы его слова вспомнили и заплакали.
Интересное

Бог решает, кому сколько жить? Священник ответил однозначно

На сайте "Азбука веры" пользователи продолжают задавать священникам вопросы...
Новости России

Эксперт раскрыл тактику атаки на склад Wildberries в Подмосковье

ВСУ использовали для атаки на склад Wildberries в подмосковной...
Новости России

Охранник склада Wildberries в Котовске рассказал о подлом решении ВСУ

Операторы украинских дронов атаковали выходы со склада Wildberries в...
Темы
Политика

В украинских СМИ появилась информация об увольнении Сырского

Ранее ряд СМИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Александра Сырского на фоне кадровых перестановок в руководстве страны и конфликта вокруг бывшего министра обороны Михаила Федорова.
Политика

Депутат Колесник назвал условие удара ракетой «Орешник» по Украине

По его словам, использование этого вооружения не связано с политическими мотивами, а зависит от развития обстановки и задач, которые стоят перед Вооруженными силами России.
Общество

Рязанцы стали чаще жаловаться в Роспотребнадзор

За первое полугодие 2026 года в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 2674 обращения. Это на 326 больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 2348 обращений
Происшествия

За неделю в Рязанской области пожары повредили 14 строений и 3 единицы техники

Огнем уничтожено и повреждено 14 строений и 3 единицы техники. Спасён 1 человек. К сожалению, на пожарах есть пострадавшие.
Происшествия

В баре на Почтовой в Рязани фанат Испании сломал нос фанатке Аргентины — соцсети 

Пострадавшая написала заявление в полицию. Официальных комментариев от правоохранительных органов на момент публикации не поступало.
Общество

С улицы Почтовой в Рязани доставили в полицию 27 человек 

В двух кафе на улице Почтовой выявлена торговля алкогольными напитками, на которых нет необходимых сопроводительных документов. Изъято 16 литров спиртного. 
Новости России

Новые подробности дела Усольцевых: журналисты нашли гостиницу, где жил бизнесмен

Только за 2022 год Усольцев совершил 25 поездок в столицу. Все это время он жил в одном номере гостиницы, расположенной рядом с Киевским вокзалом.
Происшествия

Рецидивист из Рязанской области отправился в колонию за кражу ноутбука у брата

Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье