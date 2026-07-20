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Политика

В украинских СМИ появилась информация об увольнении Сырского

Алексей Самохин
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Украинское издание «Инсайдер.ua» сообщило об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. По данным Telegram-канала издания, решение уже принято, а официально о кадровых изменениях могут объявить в понедельник.

При этом на момент публикации официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей не поступало. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Александра Сырского на фоне кадровых перестановок в руководстве страны и конфликта вокруг бывшего министра обороны Михаила Федорова.

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