Российские военные нанесли удар по объектам ВСУ и пункту размещения иностранных наемников в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, одним из мест поражения стала тренировочная база в районе села Каролино-Бугаз. Кроме того, под удар попали объекты портовой инфраструктуры Южного и склад военной техники ВСУ в Черноморске.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук Олег Иванников заявил, что обнаружение подобных объектов может происходить с помощью радиотехнической и спутниковой разведки. По словам эксперта, дополнительными источниками информации становятся данные с мобильных устройств военнослужащих, сведения от местных жителей и информация, полученная от пленных.

Иванников отметил, что украинские подразделения могут размещать учебные базы с иностранными наемниками на территориях бывших детских лагерей, в учебных заведениях и на промышленных объектах.

Ранее Минобороны России сообщило о поражении объектов украинской армии в 149 районах. В ведомстве уточнили, что удары наносились по местам хранения беспилотников большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, а также пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.